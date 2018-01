 Omstillingen er en motor som gires opp

Statsminister Erna Solberg var på Simek sommeren 2016. Der fikk hun blant annet vite at det nybygde supplyskipet ved kaien ble liggende i opplag ved bedriften på grunn av situasjonen i oljenæringen. I dag sa Solberg: I skipsfarten ser vi at de verftene som klarer seg best nå er de som går inn i nye markedet, og ikke bare bygger supplybåter, som det i dag er litt for mange av, siden en fjerdedel fortsatt ligger i opplag. FOTO: TOR SINDRE TJOMLID