I Valdres topper de juleølet med einer eller gran. Her som ellers er de fleste råvarene importert. Men det er håp for at vi etter hvert kan få både norsk malt, humle og urter. NIBIO har nemlig samarbeidet med flere bryggerier om å få et helnorsk øl.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn