Oppdraget er utført og utgitt

TO OPUS: Opus er en betegnelse på noteutgivelser og i forbindelse med at Eftestøl fikk statens kunstnerstipend, har det blitt to opus som er gitt ut på Norsk Musikkforlag.KJØP BILDE

I 2016 fikk organist og komponist Sverre Eftestøl statens kunstnerstipend for å skrive musikk for orgel. Nå er oppdraget utført og det har blitt to opus med til sammen 12 stykker fra norsk og engelsk folkemusikk.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn