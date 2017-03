KORRIDORER:Foreslåtte korridorer i utkast til planprogram. Korridorene har framkommet gjennom en siling som er dokumentert i silingsrapporten. Rød er indre korridor. Gul er midtre korridor. Blå er ytre korridor.Etter silingen kan de gjenstående linjene inndeles i tre korridorer, hvor videre planlegging skal avklare og gi grunnlag for anbefalt løsning:

Indre korridor går i hovedsak langs dagens E39, med flere undervarianter. Indre korridor består av linje 1 eller 2, linje 3 eller 4 og linje 5.

Ytre korridor går som indre korridor til Moi. Derfra direkte mot Fotlandsvatnet like nord for Egersund og videre over Høg-Jæren til Sandnes og består av linje 1 eller 2, linje 6 og linje 9.

Midtre korridor går som indre korridor til Årrestad. Derfra krysser den fv. 42 nordøst for Helleland og dagens E39 ved Eigestad. Vider over Bjerkreimsvassdraget ved Høgåsen. Midtre korridor går sammen med ytre korridor fra Gravdalsområdet over Høg-Jæren til Sandnes. Korridoren består av linje 1 eller 2, linje 4, linje 30 og linje 9. FOTO: Statens vegvesen