Klokken kvart over ni fikk politiet melding om at et skip i opplag hadde slitt seg i vinden og drev mot oljeinstallasjoner i opplag.

Ifølge Marine Traffic er skipet registrert i Liberia og 271 meter langt. Det ble sendt slepebåter til stedet.

– Situasjonen er ikke under kontroll. Vi overvåker situasjonen, sa operasjonsleder Per Kristian Klausen til VG.

Like etter melder politiet at det er trossa i land som har slitt seg og at skipet fortsatt har tre anker.

– Fortøyningen har røket og det er en taubåt på vei for feste trossa igjen, forklarte havnesjef Jane Arnesen i Lyngdal.

En knapp time senere meldte Hovedredningssentralen for Sør-Norge at situasjonen er under kontroll.

– Det er så vidt vi skjønner trossa til land som har røket. Skipet ligger fortsatt med tre ankere ute. To slepebåter er dessuten på plass, sier redningsleder Cecilie Øversveen til Lyngdals Avis.