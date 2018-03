Opprop for kinoen

PÅ KINO: Ved tidenes morgen, når forhistoriske vesener og hårete mammuter vandret på jorden, forteller "Første mann" historien om Døgg, som sammen med Gnøffe må samle stammen sin for å overvinne sin store fiende. Det mobiliseres nå for at folk i Sokndal fortsatt skal kunne få se filmer på kino FOTO: filmweb/ illustrasjon