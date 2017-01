OVERRASKET: Jonny Liland (Ap) syntes det var rart at utvalgsleder Lars Audun Fodstad kunne si ja til markedsføringsstøtte til Sirdalsferie, når han ledet et utvalg som ifølge Liland var budsjettets tapere. Foto: TOR SINDRE TJOMLID

Jonny Liland (Ap) var i torsdagens formannskapsmøte svært overrasket over at utvalgsleder Lars Audun Fodstad (Sp) kunne si ja til markedsføringsmidler til Sirdalsferie AS.