Plattformer kan bli tare-gartneri

TAREDYRKERE: Daniel Danielsen og Trond Rafoss fra SeaweedProduction AS håper at de snart får konsesjon for testanlegg for taredykring ved Gule Odden i Hidrasundet. Til dyrking i større skala til havs ser de for seg muligheten til å bruke utrangerte oljerigger som produksjonsplattformer i fremtiden. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE