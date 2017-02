TRAFIKKFILM: Ordfører Per Sverre Kvinlaug er foreslått som leder av styringsgruppen for et filmprosjekt for trafikksikkerhet i Kvinesdal. Her sammen med fylkesordfører Terje Damman på markering av trafikkofre. FOTO: Jo Vegard Aardal/ Statens vegvesen Foto: JO VEGARD AARDAL