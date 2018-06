Redder laksen med ekstra vann

LAKS OG KRAFT: Fagleder Per Øyvind Grimsby (fra venstre) for vassdragsmiljø i Sira-Kvina, fagdirektør Ørnulf Haraldstad i fylkesmannens miljøvernavdeling og rådgiver Lars Jakob Gjemlestad for vassdragsmiljø i Sira-Kvina drøfter hvilke tiltak som er best for laksen og kraftproduksjonen i Kvina. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE