Reviderte lover for vannkraft fra 1. januar

Sagefossen er ett av de første elektrisitetsverk som ble igangsatt i Norge. Det ligger ved Fedafjorden og får vann fra nedbørsområdet Fosselandsheia. Kraften derfra sørget for at Flekkefjord fikk virksomt gatelys som by nummer to i Norge. Kraftverket utnytter et fall på 104 meter fra Sagevann til sjøen. Nedslagsfeltet er på 16,3 km² og normalårlig tilsig er på 25 millioner m³. FOTO: Arkiv