Riggbransjen venter et krevende 2018

TILBAKE: Slik så det ut i april i år med «Bideford Dolphin» og «Blackford Dolphin» i opplag i Djuvik. Etter noen måneder offshore, kom «Bideford Dolphin» tilbake til Djuvik. FOTO: Flekkefjord kommune

18 borerigger og 130 offshorefartøy ligger i opplag. Det er færre enn for ett år siden, men Rederiforbundet venter at 2018 blir nok et tøft år.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn