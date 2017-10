Rune Edvardsen vitne til Las Vegas-skyting

FOTO: Claus Bonnerup, NTB scanpix / APKJØP BILDE

Minst to personer er drept og rundt 20 såret i skytingen som pågår i Las Vegas, opplyser et sykehus. Skytingen skal være rettet mot en countryfestival. Predikanten Rune Edvardsen er på et hotell bare få meter unna dramaet.

