PINLIG SAK: Kjersti Toppe mener saken om akuttfunksjonene på sykehuset i Flekkefjord er pinlig for direktøren og styret i Sørlandet sykehus. Her sammen med partikollega Sigmund Oksefjell fra et besøk på sykehuset i Flekkefjord. FOTO: Svein Løvland