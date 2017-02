Mandag kveld er det duket for det store politiske møtet om fremtiden for sykehuset i Flekkefjord. Bakgrunnen for møtet er at sykehusdirektør Jan Roger Olsen mandag i denne uken presenterte sin innstilling overfor styret i Sørlandet sykehus, omkring fremtidige tilbud i Flekkefjord. Olsen vil legge ned både akuttkirurgi og traumemottaket i Flekkefjord.



Engasjementet i sykehussaken er enormt. Mandag kveld inviterer Aksjonskomiteen for bevaring av Flekkefjord sykehus og Agder til åpent møte i Flekkefjord kultursenter Spira. Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe (Sp), Ingunn Foss (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Odd Omland (Ap) og Iselin Nybø (V) deltar i møtet. I tillegg stiller stortingskandidat Gisle Meininger Saudland (Frp) og bystyrererprersentant Morgan Salminen (SV) i panelet.



Sykehusdirektør Jan Roger Olsen har bebudet sin tilstedeværelse. Det samme har styreleder Camillia Dunsæd i Sørlandet sykehus.



Flekkefjord kommune er med og støtter opp om arrangementet.



– Overskriften for debatten er å bevare et godt sykehus i Flekkefjord, sier Sigmund Kroslid, leder i Aksjonskomitéen for bevaring av Flekkefjord sykehus.



I tillegg til storsalen vil debatten bli overført til den noe mindre kinoen i Spira. I tillegg har Agder og NRK Sørlandet inngått et samarbeid for å livestreame debatten i kultursenteret mandag kveld.



Debatten skal ledes av redaktør Kristen Munksgaard i Agder.