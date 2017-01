GAMMEL PLAN: Allerede i 2012, da nåværende rådmann Bernhard Nilsen var kommunalsjef for helse i Flekkefjord kommune, startet dialogen om utnyttelse av et «parkeringsbygg» her på P-plassen ved sykehuset. Ganske raskt kom ideen om samlokalisering av nødetatene i et stort nytt prosjekt. Foto: Arkiv/ Svein Løvland