Se hva lærernormen betyr for din skole

I budsjettdebattene i Flekkefjord har det blitt pekt på utfordringen med at klassene på Sunde skole vokser og at det blir flere og flere elever pr. lærer. Fra høsten settes en grense som innebærer at det må være én lærer pr 16 elever i 1.-4 klasse. FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto: Svein Løvland

Fra høsten har Stortinget bestemt at det skal innføres en lærernorm for barne- og ungdomsskolen. Nå kan du se hvordan din skole ligger an i forholdet til kravene som vil gjelde fra høsten 2018.

