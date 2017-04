Selger i Elva borettslag

LEILIGHETER: Flekkefjord kommune vil selge sine to leiligheter i Elva borettslag for å kjøpe andre kommunale leiligheter som passer bedre til kommunens behov. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE

Formannskapet i Flekkefjord vedtok enstemmig at de to kommunalt eide leilighetene i Elva borettslag legges ut for salg.