Sikret seg den første minipark-billetten

Bjørn Sand fra Åna-Sira kjøpte de første billettene til Miniparken. FOTO: ERIK THIME

Knotten har fått seg et skikkelig festmåltid i Sundeparken i natt. Et par hundre foreldre satt i kø for sine håpefulle for å sikre seg billett til årets Minipark-festival. Bjørn Sand var først i køen.