Skjenkebevillingen henger i en tynn tråd

25 PRIKKER: I løpet av to skjenkekontroller i mars måned fikk Snøfokk AS, som driver Sinnes Fjellstue, 25 prikktildelinger. Nå vil kontrollutvalget for skjenking og rådmannen inndra skjenketillatelsen for resten av perioden, frem til 2020. FOTO: Tor Sindre Tjomlid