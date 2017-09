Skyver barnehabilitering over på kommunene

OVER TIL KOMMUNENE: Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), på Barne- og ungdomsavdelingen i Sørlandet sykehus i Kristiansand anbefaler at kommunene sikrer seg har basiskompetanse på de større barnegruppene som har klare habiliteringsbehov som utviklingshemming og autisme. FOTO: AndreKJØP BILDE