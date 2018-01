Slapp helt ny musikk

PLATEKLAR: Ivar Nikolaisen er vokalist i bandet The Good The Bad and The Zugly som slipper nytt album 26. januar. Foto: PRIVAT FOTO: PrivatKJ?P BILDE

#Lund Fredag slapp punkbandet The Good the Bad and the Zugly singelen «West Coast Exile». Singelen er en del av albumet «Misanthropical House» som sli...

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn