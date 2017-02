Slik vil amerikanerne gjøre Liknes mer attraktiv

Fra venstre Andy Syvertsen (Handelshuset), executive producer Jeffrey W. Burton, Per Tore Bjerge (Handelshuset), ordfører Per Sverre Kvinlaug, Liv Øyulvstad (Innovasjon Kvinesdal) og president Bill Coan i ITEC Entertainment foran tegningen av «The Landings at Kvinesdal» Foto: TOR SINDRE TJOMLIDKJØP BILDE