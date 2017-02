Smaabyen er helt i 100

FOR HELE FAMILIEN: En god anledning til å ta hele familien, og venner, med ut på middag. Stein Jarle Tønnessen, Francy Urdal, Stina Nyland, Carina Glendrange Haugsvær sammen med barna Oliwer Matheo og Leander Emil nøt en bedre middag på Maritim Hotell. Foto: Anna Bauge TorlandKJØP BILDE

Denne uken kan du få kjøpt middag for en hundrings i Flekkefjord, og det virker som at folk flest er meget begeistret for dette tilbudet.