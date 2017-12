Søker penger til overvåking

KNABEHYLEN: Det er mange involverte i prosjektet med å reparere Kvinavassdraget. Blant annet fra venstre: ordfører Per Sverre Kvinlaug, miljørådgiver Lars Jakob Gjemlestad (Sira-Kvina), grunneierkontakt Arild Helle, fagleder for miljø Per Øyvind Grimsby (Sira-Kvina), leder Tor Kviljo (Terrateknikk), grunneier Gunnar Kvinlog og leder Roland Heibel fra Øko-Grønt. FOTO: Svein LøvlandKJ?P BILDE