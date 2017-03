Sørlandet som sollandet?

Strømleverandøren LOS og Norges største operatør av solpanelanlegg for privatboliger, Otovo, har inngått et strategisk samarbeid på privatkundemarkedet. Andreas Thorsheim, administrerende direktør i Otovo t.v. og Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS, ser frem til samarbeidet.

Under en uke etter kun å ha informert egne kunder er rundt 70 salgsprosesser i gang, og over 2000 husstander har fått regnet ut hvor egnet deres tak er for solceller.