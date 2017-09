Spennende oppfinnelser på sykehuset

DEL DIN IDÉ: Steinar Omnes leder arbeidet med idémottak på Sørlandet sykehus. Han fortalte nylig til styret i Sørlandet sykehus at han vil ha flere ansatte til å dele gode ideer for å få små og store forbedringer som kommer til nytte for alle. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE