Spennende tider for Flekkefjord Produkter

SPENNENDE: Bjørn Ove Haugland (til venstre), Thor-Eivind Fosse og May Linn Løvik mener det Flekkefjord Produkter og Amento har en spennende tid i møte. De ser frem både til sammenslåingen av selskapene og det videre arbeidet med den nye gruppen jobbsøkere. Foto: LARS FRØSLAND

Tidligere i vinter ble det bestemt at Flekkefjord Produkter skal bistå kommunen med å følge opp nye regler om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere under 30 år.