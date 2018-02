Sprintet inn til gull

PÅ PALLEN: Mattias Stakkeland kunne gå på toppen av pallen etter søndagens sprint. Foto: ELLINOR STAKKELAND FOTO: Ellinor StakkelandKJ?P BILDE

Skiskytter Mattias Stakkeland, som går for Knaben og Fjotland IL, viser at formen er på topp. Søndag ble han gullvinner under Kvalfossprinten i Holmekollen.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn