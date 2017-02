Står ved sykehus-avgjørelsen

BEST: Styreformann Camilla Dunsæd er overbevist om at Flekkefjord sykehus og befolkningens helsetilbud på sikt vil være tjent med avgjørelsen om nedleggelse av akuttkirurgi og traumemottak. Her sammen med sykehusdirektør Jan Roger Olsen Foto: Trine FladstadKJØP BILDE