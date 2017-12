Store julegaver til frivillig innsats

GLADE GIVERE OG MOTTAGERE: Foran Elin Loga (for Hidra Omsorgssenter), Berit A. Hansen (for «Sundeklubben») og Ellen Barth Larsen (For Livsglede Tjørsvågheimen). Bak fra AMV-velferden står Frank Velde, Kenneth Sirnes, Sivert Tønnessen, Tor Bernhard Hansen, Trine Fodnestøl, Tore Hanssen, Rita Jansen og Ingvar Pedersen. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE