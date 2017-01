Storinnkjøp av teknologi og trygghetsalarmer

TRYGGHET: Kommunalsjef Inger Marethe Egeland forklarer at trygghetsalarmene knyttet til brannstasjonen i Flekkefjord er velkjent teknologi som er med å danne grunnlag for at kommunen i samarbeid med brukerne kan innføre mer velferdsteknologi. Nå er Flekkefjord med sammen med mange andre kommuner på en felles anbudsrunde for slikt utstyr. Foto: Svein Løvland/ Arkiv