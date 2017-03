Stormøter om skole, blå vekst og Nav

DRIVHUS: På Abelnes dyrkes det nå tangrekker som er klar til å settes ut så snart det blir gitt klarsignal fra departementet. Stortingspolitikere, fylkespolitikere og lokalpolitikere har vært på besøk på rekke og rad for å få en innføring om rensefiskproduksjonen og tare-planene. Nå vil Listerrådet ha et nytt temamøte om mulighetene for ny blå næring. FOTO: Svein L vland