Større kommunalt søppelansvar?

Plastavfall som blir sortert på Erikstemmen i Flekkefjord blir sendt videre til Tyskland for gjenvinning. FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto

På veien til et lavutslippssamfunn har kommunesektoren en nøkkelrolle. Derfor mener KS at det er naturlig at kommunene får et større ansvar for søpla vår.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn