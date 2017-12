Roy H. Løseth (Sp)(fra venstre), Morgan Salminen (SV) og Stian Birkeland (KrF).

Under behandlingen av budsjettet for 2018 før jul uttalte Roy H. Løseth (Sp) at det er et stramt budsjett med stor risiko.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn