Sykehusansatte roper et nytt varsko

ADVARER:Fagforbundet kommenterer at det er en stor utfordring at det skal reduseres årsverk knyttet til pasientsikkerheten. Norges Sykepleieforbund støtter dette, og kommenterer at nedbemanning i driften vil kunne føre til lavere kvalitet, og at behovene til pasienten ikke dekkes. FOTO: Arkiv/ illustrasjonsfoto