Sykehusdirektøren grillet av Listerrådet om akutt-tilbud

Fylkespolitiker Randi Øverland (bakerst) var en av de som kjørte på med mest spørsmål til direktøren.

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen besøkte i dag Listerrådet for å redegjøre for prosessen med akuttfunksjoner på sykehuset i Flekkefjord. Han ble møtt med spørsmål som gjorde at det nok en gang kom frem at direktøren ser for seg endringer som innebærer kutt i akuttkirurgi og traumefunksjonene på sykehuset i Flekkefjord.