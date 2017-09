Tar rettigheter for å få til sjøkantdeponi

INGEN SPØRSMÅL: Formannskapet i Flekkefjord anbefaler anbudsrunde og ekspropriasjon for å komme i gang med fjordrydding og strandkantdeponi i Tjørsvågstrand. FOTO: Svein LøvlandKJØP BILDE

Et enstemmig formannskap går inn for både anbudsrunde og ekspropriering for å få på plass deponi i Tjørsvågstrand.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn