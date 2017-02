RENSER: Her samles all avrenning opp før det går inn i det nye renseanlegget, viser Labsjef Ann Heidi Nilsen på Titania. Nikkelavrenning til ferskvann mot Åna- Sira hadde en grense på tre kilo pr døgn, men kravet ble skjerpet til maks 1,5 kilo. Foto: TITANIAKJØP BILDE

Titania holder på å kartlegge både tidligere utslipp og dagens utslipp for å finne best mulig løsning for fremtiden.