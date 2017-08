Toppleder-samling om naturfare

TOPPSAMLING: De åtte toppsjefene som møttes for å diskutere hvordan de sammen kan bidra til å redusere samfunnets sårbarhet for uønskede naturhendelser. Fra venstre: Jørn Rolfsen, (Landbruksdirektoratet), Gorm Frimannslund (Bane NOR), Cecilie Daae (DSB), Per Sanderud (NVE), Ellen Hambro, (Miljødirektoratet), Terje Moe Gustavsen (Statens vegvesen), Jens Sunde (MET) og Helge Eide (KS).