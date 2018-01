 Trafikksikkerhets-arbeidet fortsetter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt tale under minnemarkeringen i Skjee kirke 7. janaur 2018.

– Aldri i moderne tid har færre omkommet i veitrafikken enn i 2017. Jeg er glad for den gode utviklingen, men tar den ikke for gitt. Fortsatt skjer det for mange alvorlige ulykker. Enhver alvorlig ulykke er én for mye, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

