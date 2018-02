Trenger flere utenlandskabler

Fra anlegget på Raustad i Kvinesdal som er knutepunktet for NorNed-kabelen mellom Norge og Nederland. Det er gjort plass for et tilsvarende anlegg ved Hestesprangvatnet bare noen hundre meter unna, men Statnett har ikke bestemt seg for noen flere utenlandskabler mellom Kvinesdal og Nederland selv om behovet beskrives som stort frem mot 2040. FOTO: Svein Løvland (arkivfoto)