Trenger to milliarder

SOKNDAL: Sokndal kommune trenger store summer for å realisere vanntunnel fra Prestbru til Jøssingfjord for å unngå flom. NVE fastslår at det trengs to milliarder kroner til flomsikring de neste fire årene. Foto: Eivind E. Tønnessen / Sokndal kommune FOTO: Eivind E. Tønnessen / Sokndal kommuneKJØP BILDE