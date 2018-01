Utvidelse av vernet skog

Oksås ligger mellom Lilledrange og Flikka i Flekkefjord (like nord for Stordrange) FOTO: seeiendom.no

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder varsler oppstart av verneplanarbeid for seks skogområder i de to fylkene. Et av disse ligger i Flekkefjord.

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement. Logg inn