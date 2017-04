Utvidelse på Angholmen

UTVIDER: Halvorsen AS på Angholmen trenger enda mer kaiplass, og skal i løpet av tiden som kommer utvide med ny og større kaifront. Foto: OLE TOM RØYNESTAD FOTO: Ole Tom RøynestadKJØP BILDE

Større kai og bygningsmessige endringer må til for at Halvorsen AS skal kunne møte fremtiden.