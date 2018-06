Utvidet siktelsen til drapsforsøk

RETTSLIG AVHØR: Etterforskningsleder Siv Tveit (til venstre) og politiadvokat Berit Woxen som fikk medhold i at den 24 år gamle syreren skal varetektsfengsles i ytterligere fire uker. Han er nå siktet for drapsforsøk på to landsmenn. FOTO: Trine FladstadKJØP BILDE