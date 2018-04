Vil beholde Reinsdalsbekken

Regjeringen åpner for tap av kraftproduksjon fra Kvina for å få bedre vannmiljø. Sira-Kvina håper på å kunne få kombinere bedre vannmiljø med mer kraftproduksjon og har blant annet et stort prosjekt med overføring av vann fra Knaben til Sirdal. Det gjøres med inntak og tunneler, ett inntak i nordenden av Heievatn og ett i Knabeåna ca. 820 m nedstrøms Store Knabetjørn (bildet) samt en betongterskel ved utløpet av Langevatnet. Tunnelen er tenkt drevet med konvensjonell sprengning fra et tverrslag i Knabedalen. Tunnelen vil bli drevet både i retning Austdøla (som har tunnel videre til Homstølvatnet) og i retning Heievatn. Størstedelen av anleggsarbeidet vil derfor foregå i Knabedalen.