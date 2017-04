Vil forlenge bompengetiden

Bompengeinnbetalingen på E39 på Handeland og på fylkesveien melom Kvinesdal og Farsund og mellom Farsund og Lyngdal er snart fullføt taket være større trafikkøkning enn forventet. Nå vil imidlertid ordføreren i Farsund forlenge innbetalingen for å gjøre ferdig flere Lister-pakke-prosjekter.

Listerrådets leder Arnt Abrahamsen foreslår at innkrevingstiden for Lister-bommene forlenges for å få tatt med de prosjektene som ikke er fullført, men Nulandsbakken vil han ikke ha inn.