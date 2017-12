Vil ha flere med på villreinprosjekt

Etter flere år med lite villrein sør i Setesdal Ryfylke verneområde, er nå bestanden på vei opp igjen. Det pågående villreinprosjektet har som mål at villreinen skal ta i bruk større deler av randområdene i sør. FOTO: Arkivfoto/ Frank Haughom

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har fått én million kroner pr. år til kunnskapsformidling om villrein, men må skaffe like mye selv for å få full uttelling.

