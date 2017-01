MDG: Frode Jerdal (MDG) ønsker en Klima- og bærekraftsjef ansatt i Lister. Foto: Trine FladstadKJØP BILDE

Frode Jerdal (MDG) ønsker at Listerrådet skal søke om støtte til klimasatsing for å kartlegge de kommunale bygningsmassene i regionen, og for å ansette en klima- og bærekraftsjef .